L´ADSP di Genova presenta gli interventi straordinari alla IX Commissione Trasporti

Genova - A Roma, la IX Commissione Trasporti ha svolto audizioni informali dei rappresentanti dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale sulle prospettive del sistema portuale ligure



In particolare per il porto di Genova, sul quale si concentrano risorse finanziarie importanti, stanziate con il decreto cosiddetto Genova nel post crollo del viadotto autostradale, il presidente Paolo Emilio Signorini ha presentato ai membri della Commissione tutti gli interventi previsti e già in fase di attuazione a sostegno della ripresa dei traffici commerciali e per lo sviluppo portuale e logistico contenuti nel Programma straordinario approvato a gennaio dal commissario per las ricostruzione Marco Bucci.