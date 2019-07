La console dell´Ecuador in visita al Porto di Genova

Genova - Martha Lorena Fierro Baquero, la Console dell'Ecuador a Genova, ha incontrato a Palazzo San Giorgio il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Paolo Emilio Signorini, insieme al Direttore Generale dell'Ufficio Commerciale dell'Ecuador in Italia a Milano, Luis A. Ureta.



La delegazione ha visitato in battello tutto il comparto portuale genovese, con particolare attenzione rivolta al principale terminal contenitori di Genova, il PSA Genova Prà, e manifestando anche un forte interesse per i consistenti programmi di investimento in corso, dedicati ad attrezzare le strutture portuali del Mar Ligure Occidentale per vincere la scommessa con il gigantismo navale: il terminal contenitori MSC di Calata Bettolo, la nuova diga foranea e la piattaforma APM Terminals di Vado Ligure.