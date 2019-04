La Fiera Primavera al rush finale

Genova - E' tutto pronto per il rush finale della 50^ Fiera Primavera. Neppure il vento e la pioggia di giovedì hanno interrotto un flusso di pubblico costante anche nei giorni feriali. Per il finesettimana di chiusura il Comune replica la chiusura di corso Italia e sarà possibile posteggiare dalle 11 alle 19 al costo di 5 Euro, stesso costo anche per i parcheggi disponibili nelle aree del quartiere fieristico. Il consiglio degli organizzatori resta quello di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere il quartiere fieristico genovese: la linea speciale Brignole Kennedy, attiva negli orari di manifestazione, le linee 31 (stazione Brignole - Gaslini), scendendo alla fermata di corso Marconi all'altezza della Fiera e, con un breve percorso a piedi, 13 (Prato - Caricamento, scendendo in corso Saffi) e 20 (piazza Vittorio Veneto - via Rimassa) scendendo al capolinea di via Rimassa.



Per quanto riguarda gli eventi, nell'Europam Offroad Area sabato e domenica sono dedicati alle prove, aperte al pubblico, dei funamboli del fuoristrada, per i bambini prove di minicross e lezioni di educazione stradale con il simulatore di guida e le minijeep



Nella spettacolare pista di kart allestita da PGK Design sotto la tensostruttura, prosegue l'attività per adulti, bambini e disabili. I mezzi in affitto sono i più affidabili e attuali presenti sul mercato e consentono un utilizzo in condizioni di massima sicurezza. A emozionare il pubblico sabato e domenica ci pensa il bravissimo Gianluca Antonini, già campione italiano.



Fiera Primavera, con le sue complessive quattrocento presenze espositive, presenta una scelta vastissima di prodotti e servizi - beni durevoli e prodotti artigianali di qualità, occasioni e offerte di ogni tipo. Settori portanti di Fiera Primavera sono "Pianeta Casa", "Outdoor" e "Orto e Giardino", il gettonatissimo spazio shopping, l'area motori il villaggio e gli spazi dedicati alla gastronomia.