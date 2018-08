La `Naples Shipping Week` sarà dedicata a Genova e al suo Porto

Genova - Il cluster marittimo napoletano ha deciso di dedicare la III edizione della Naples Shipping Week a Genova, al suo Porto e al suo futuro. La settimana, manifestazione gemella della Genoa Shipping Week, è un importante momento di incontro riservato alla comunità marittima nazionale e internazionale che coinvolgerà a settembre l'intera città di Napoli con conferenze e incontri dedicati alle novità e soluzioni in ambito shipping, logistica e innovazione tecnologica.



«Dopo la tragedia di Ponte Morandi ci stringiamo in un forte abbraccio alle istituzioni e agli operatori genovesi - ha dichiarato Umberto Masucci, presidente The International Propeller Clubs. La NSW dedicherà un'intera sessione della sua prossima edizione a iniziative per la rinascita del principale porto del Paese. Dal cluster marittimo vuole partire un forte segnale di comunione nazionale. Genova non è sola e si rialzerà più forte di prima».



«Assieme, dobbiamo esprimere una azione condivisa per sostenere lo sforzo dei genovesi e di tutto il Paese per la ripresa piena delle attività portuali e logistiche. Dobbiamo saper esprimere una solidarietà concreta e fattiva, per dimostrare una coesione nazionale necessaria all'Italia e a Genova», ha aggiunto Pietro Spirito, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. La NAPLES SHIPPING WEEK nella scorsa edizione (giugno 2016) ha visto la presenza di oltre 3.500 ospiti provenienti da 40 nazioni per partecipare ai 40 eventi a calendario. www.nsweek.com