Luminarie natalizie, contributi anche per i mercati comunali coperti

Genova - Dopo il recentissimo bando a supporto di installazioni di luminarie e allestimenti di addobbi natalizi a favore di Civ cittadini e associazioni di categoria, oggi ne è stato emesso uno analogo dedicato agli operatori dei mercati comunali coperti che comprende anche le attività di animazione: un ulteriore iniziativa di aiuto a sviluppo, promozione e valorizzazione di realtà economiche genovesi uniche ed essenziali in un periodo così importante.



«Come amministrazione comunale stiamo facendo il possibile per aiutare le molteplici realtà economiche che sostengono spese per rendere sempre più ricche e coinvolgenti le prossime feste natalizie – commenta con soddisfazione l'assessore al Commercio e al turismo Paola Bordilli - L'anno scorso i consorzi dei mercati coperti erano ricompresi nell'unico bando generale delle luminarie, quest'anno invece abbiamo voluto differenziare i bandi: ai 17mila euro in più stanziati per i Civ si aggiungono oggi altri 12mila euro per i mercati coperti. Grazie a questo nostro ulteriore supporto, i mercati comunali coperti potranno essere ancora più attrattivi e regalarci un'atmosfera davvero unica e speciale. Il nostro sostegno non si ferma qui, ma stiamo lavorando per garantire un supporto anche ai mercati comunali che non hanno consorzi o associazioni attive così come ai mercati merci varie presenti nelle delegazioni cittadine».



Il contributo sarà concesso per un importo massimo non superiore, per ciascun singolo progetto, al 70% delle spese indicate nel progetto medesimo.