Lutto nello shipping, a 96 anni morto l´armatore Aldo Grimaldi

I funerali lunedì mattina alle 11.30 a Boccadasse

Genova - E’ morto all’età di 96 anni l’armatore italiano Aldo Grimaldi: fondatore della società Grimaldi



Holding si è spento questa mattina nella sua abitazione in corso Italia.

Grimaldi faceva parte di una famiglia di armatori e insieme ai suoi fratelli ha guidato flotte passeggeri e mercantili. Nel 2009 è uscito dalla società di Navigazione Grandi Navi Veloci che ha creato nel 1992. I funerali di Grimaldi si terranno a Boccadasse lunedì alle 11.30.



Cordoglio per la morte Aldo Grimaldi è stato espresso dal presidente della Regione Giovanni Toti insieme alla Giunta Regionale: «Ci ha lasciato una figura fondamentale dello shipping italiano del dopoguerra, alla guida del gruppo Grimaldi ha contribuito alla crescita del porto di Genova, sua città d’adozione, sia come terminalista che come armatore».



Navigazione - «Con la scomparsa di Aldo Grimaldi, Genova perde non solo uno dei più importanti armatori italiani ma anche un eminente innovatore del settore marittimo che seppe sempre anticipare i tempi - ha dichiarato tramite la propria pagina Facebook il sindaco Marco Bucci - Un grande genovese di adozione, che con la sua lungimiranza, il suo impegno e la sua professionalità seppe rendere il gruppo Grimaldi una tra le compagnie di navigazione di maggiore rilievo in Italia e in Europa e non abbandonò mai Genova. Gliene saremo per sempre grati e lo ricorderemo anche per questo. Il mio pensiero in questo momento va alla sua famiglia a cui esprimo sincera vicinanza e cordoglio a nome mio personale e di tutta la città».