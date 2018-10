Maltempo, Ubi Banca sospende per sei mesi le rate dei mutui

Genova - UBI Banca per favorire il ripristino dai danni subiti dalle imprese e dalle famiglie residenti nella Regione Liguria, a causa delle calamità dei giorni scorsi, ha stanziato un apposito PLAFOND Finanziamenti di Euro 10 milioni e prevede la possibilità di sospendere per 6 mesi le

rate dei mutui, su richiesta degli aventi diritto e con decorrenza immediata.



In particolare per il plafond verranno attivate a condizioni di particolare favore una linea a Breve

Termine per le esigenze immediate delle imprese e due linee più strutturate chirografarie a Medio Lungo Termine sia per le imprese che per le famiglie.