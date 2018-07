Mattone, in Liguria prezzi in discesa

I dati registrati da Immobiliare.it fotografano un quadro variegato nella regione.

Genova - Soffrono ancora i valori immobiliari in Liguria, dove i prezzi richiesti per le abitazioni in vendita proseguono sul trend al ribasso anche nei primi sei mesi del 2018. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale in regione, i valori degli immobili in vendita sono scesi ancora del 2,7%, con picchi negativi da record a Imperia e Genova, dove il calo ha raggiunto rispettivamente il -4,1% e -3,7%.



Valori - Per quanto riguarda gli acquisti immobiliari nelle altre due città capoluogo di regione, l’oscillazione semestrale delle cifre richieste è in entrambi i casi positiva: alla Spezia i valori sono cresciuti dell’1,4% in sei mesi, mentre a Savona si è registrato un +1,1%.

Guardando alla spesa necessaria per acquistare casa, è Savona la città più cara della Liguria, con un costo medio pari a 2.164 euro al metro quadro; di poco sopra la soglia dei 2.000 segue Imperia (2.060 euro/mq). Il prezzo richiesto a La Spezia, a giugno 2018, si è fermato a 1.923 euro/mq, mentre è pari a 1.691 euro/mq la spesa media di Genova, la città più economica della Liguria per comprare casa.



Locazioni in ripresa ma non a Genova e Imperia - La prima parte del 2018 ha invece visto crescere i canoni di locazione richiesti per affittare immobili residenziali in Liguria: la variazione rilevata dall’Osservatorio di Immobiliare.it è stata pari al +0,8%. Le buone notizie su questo fronte non riguardano solo la media regionale ma anche le città di Savona e La Spezia, dove i canoni richiesti sono aumentati rispettivamente del 2,4% e dell’1% su base semestrale. Non riparte ancora il mercato degli affitti a Genova e Imperia, dove il calo dei canoni è stato pari all’1% e al 2%.