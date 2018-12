Mercatini di Natale ma non solo: tutti gli eventi a Genova

Musica, spettacoli, animazione per bambini, gastronomia, mostre animano vie e piazze in tutta la città

Genova - A dicembre Genova si colora con le tinte della tradizione: i mercatini di Natale animano la città durante tutto il periodo delle feste con un’offerta che va da prodotti tipici della tradizione ligure a oggetti frutto del più pregevole artigianato. Per tutto il mese di dicembre, e oltre, le associazioni di categoria del commercio genovese (Confcommercio e Confesercenti) attraverso i Centri integrati di via (CIV) arricchiscono il tessuto cittadino con ricche e numerose attività disseminate in tutti i quartieri cittadini.



Eventi - «E’ un Natale all’insegna della tradizione e dell’allegria, quello che abbiamo organizzato come Comune di Genova - sottolinea l’assessore al commercio e al turismo del Comune di Genova Paola Bordilli – Le vie del centro e delle delegazioni ospiteranno una miriade di appuntamenti e i tanti mercatini che rendono magico questo periodo dell’anno. Ringrazio le associazioni di categoria, i CIV e gli operatori economici della città che hanno reso possibile quest’anno, oltre ad un allestimento delle strade veramente ricco e coinvolgente, anche un programma di eventi per tutti i gusti che come Comune, per il primo anno, abbiamo in parte anche sostenuto economicamente, cercando di avere una particolare attenzione per quei quartieri della città che sono stati colpiti dal crollo del Ponte Morandi. Tantissimi mercatini e stand che ogni anno innalzano la loro qualità e con i quali Genova punta ad essere sempre più un’attrazione, anche di traino commerciale ed artigianale. Tra tutti, poi, mi piace citare il ritorno della Fiera del Libro nella sua sede storica di Galleria Mazzini. Il mio invito a tutti i turisti è di addentrarsi in ogni zona della città e scoprire quanto il commercio ne sia linfa vitale. L'invito ulteriore ai genovesi per questo Natale è quello di riappropriarsi sempre più delle proprie vie, delle proprie tradizioni, del vissuto e dell'offerta di qualità del commercio di quartiere per sentirsi con esso parte integrante. Stiamo ancora lavorando per offrire ulteriori occasioni di festa».



Luci - «Anche quest’anno, nonostante le difficoltà, in occasione delle festività natalizie la rete Civ genovese ha saputo mettere in campo moltissime energie per far sì che la città sia illuminata, viva e attraente in tutte le sue delegazioni e nel centro cittadino – dichiara Paolo Barbieri, vice direttore Confesercenti Genova - Si ringrazia l’attenzione dell’assessore Bordilli che ha saputo fare sistema e coinvolgere nuovi soggetti che hanno contribuito a dare una mano anche nelle zone più in difficoltà». «Ancora con maggior convinzione – ribadisce Alessandro Cavo, vice presidente vicario Confcommercio Genova – quest’anno sistema Civ e città accolgono le festività natalizie e mettono a disposizione sia dei genovesi che dei turisti una città viva e luminosa. I nostri imprenditori confidano in un Natale positivo e la ristorazione della città è pronta a mettersi a disposizione con le specialità della tradizione e, perché no, con un pizzico di innovazione».



Zone della città - Tanti i mercatini previsti in piazza Matteotti, dove ha aperto i battenti il 1°dicembre e resterà fino al 24 il "Mercatino di Natale" di Ascom e Confesercenti, che poi si trasformerà, dal 27 dicembre al 6 gennaio nel "Mercatino della Befana" con tante occasioni natalizie e non solo. Fino al 24 dicembre, nella rinnovata location di piazza della Vittoria, la "Fiera di Natale" degli ambulanti, genovesi e non, offre tante novità tra cui biglietti omaggio per il Winter Park, il luna park presente a Genova fino al 13 gennaio. Come da tradizione, ritorna lo storico mercatino di Natale in Campetto e Soziglia, nel centro storico di Genova: tutti i giorni, da sabato 8 a lunedì 24 dicembre, saranno le magnifiche creazioni di 36 artigiani a sorprendere, incuriosire e invogliare i turisti e i genovesi a un’immersione nel mondo della creatività. Sui banchi, oggetti unici realizzati a mano: capi da indossare, borse, gioielli, sciarpe, saponi, illustrazioni, oggetti d'arredo e tanto altro. In piazza De Ferrari da sabato 15 a lunedì 24 dicembre torna l’ormai consolidato "Mercatale" di Cna: intorno alla fontana, in un'atmosfera di luci e decorazioni scintillanti, una grande fiera natalizia, aperta tutti i giorni, dove assaporare la magia delle feste con prodotti alimentari della tradizione ligure e artigianato locale. In piazza Sarzano, dal 6 al 24 dicembre, musica, tradizione, cibo, comicità, intrattenimento e, soprattutto, solidarietà con la trentesima edizione del Mercatino di San Nicola: unico in Italia gestito da una Onlus, il mercatino sposa storia e beneficenza proponendo prodotti di qualità in un caleidoscopio di espositori, botteghe artigiane e associazioni.

Nella sua sede storica di Galleria Mazzini, fino al 24 dicembre, torna la tradizionale "Fiera del libro" del periodo natalizio. Sui banchi le ultime novità, ma anche libri usati, stampe, fumetti, dischi, cd e dvd: sarà anche l’occasione per fare un regalo di Natale a chi ama la lettura.

In piazza Matteotti, genovesi e turisti troveranno prodotti alimentari freschi e di eccellenza in diversi momenti del mese: ogni giovedì (13, 20 e 27 dicembre) con il "Mercatino Campagna Amica" e sabato 15 e domenica 16 dicembre con "Sapori al Ducale”.