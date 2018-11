Mercato del Lavoro: al via corsi di amministratori di condominio

Genova - Un’opportunità di lavoro per giovani e meno giovani, ma anche la possibilità di crescere e di formarsi per chi già svolge la professione. Sono due le chiavi di lettura dei Corsi di Formazione per Amministratori Condominiali organizzati dall’Associazione Proprietà Edilizia, Ape-Confedilizia. Le iscrizioni sono ancora aperte e ci sarà tempo per iscriversi fino al 30 novembre:



«La figura di Amministratore di Condominio si è andata sempre più professionalizzando negli anni e oggi il mercato del lavoro chiede persone capaci – spiega Vincenzo Nasini, presidente di Ape-Confedilizia Genova e vice presidente nazionale Confedilizia – la nostra associazione svolge da anni l’attività formativa e personalmente ritengo che in questo settore ci siano buone possibilità occupazionali. Ovviamente per diventare Amministratori di Condominio occorre una preparazione adeguata e noi puntiamo a creare le condizioni perché questo avvenga».



I corsi di formazione si terranno presso la sede Ape-Confedilizia di via XX Settembre 41/5° piano a Genova. Qui, si terrà il corso formativo per Amministratori Condominiali, obbligatori ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2014 per l’anno 2018-2019: è rivolto anche a chi desidera approfondire le proprie conoscenze teorico-pratiche per gestire al meglio l’attività amministrativa. Ma soprattutto martedì 4 dicembre sempre nella sede genovese avrà inizio il “Quinto corso di formazione iniziale per Amministratori Condominiali”, anch’esso obbligatorio, destinato a chi inizi ex novo l’attività di Amministratore Condominiale, il cui programma prevede una durata di almeno settantadue ore suddiviso in lezioni teoriche e pratiche. «E’ un’opportunità che vogliamo dare ai giovani. Il nostro corso affronta tutti gli aspetti amministrativi, legali, fiscali e pratici necessari all’esercizio della professione» - conclude Nasini. Sono già una trentina le iscrizioni, segno che l’appeal per una professione che non sembra subire crisi è sempre elevato.