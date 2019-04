Mercato Orientale, a maggio l´inaugurazione del piano rialzato

Genova - Martedì 7 maggio, sarà presentato il piano rialzato del Mercato Orientale di Genova. Una piazza del Gusto in cui trovano spazio 11 corner gastronomici orientati alla tradizione genovese

conditi dalla chiara aspirazione all’internazionalità. Pesto, pizza, pasta fresca, gelato, carne e panini. L’enoteca, il bar e il ristorante. Un’offerta ricca e innovativa che proietta la Città nel panorama europeo del market nello stile londinese - e vittoriano - di Coven Garden o in quello, esotico, della Boqueria di Barcellona.



Un mercato del gusto da quasi 2 mila metri quadrati nel cuore pulsante della Città. Un centro

culturale, un polo sociale che si ispira ai grandi Market europei come il Markthal di Rotterdam

oppure l'Ostermalms di Stoccolma. Territorio, innovazione ma anche grande attenzione verso l'ambiente grazie alle stoviglie compostabili che verranno utilizzate. Posizionato all'interno del colonnato, uno dei simboli genovesi proietta il visitatore - grazie alle cupole in cristallo che inondano di luce tutta la struttura - verso l'alto. Enogastronomia legata al territorio e una ricerca delle materie prime di assoluta qualità con cui chef stellati, insieme alle più importanti realtà gastronomiche genovesi, proporranno piatti e dessert, mostrando etichette di livello assoluto e a chilometro zero.



Il MOG disporrà di undici corner gastronomici, un ristorante, un bar e una sala polivalente in cui organizzare eventi; avrà una scuola di panificazione e, al centro della Piazza del Gusto - nella pancia il Bar.