Mezzi pesanti verso il fermo a Genova, ancora nessun accordo

Domani nuovo vertice o stop dall'11 al 15 dicembre

Genova - Fumata nera questo pomeriggio sul fronte dell’autostrasporto in vista di un possibile blocco dei mezzi pesanti a Genova tra l’11 e il 15 dicembre: il vertice tra il presidente della Regione Giovanni Toti, il presidente dell’Autorità di Sistema Paolo Emilio Signorini e i sindacati dei camionisti si è chiuso senza un accordo. A questi punti l’ultima speranza per evitare la paralisi in città è legata al vertice previsto nella giornata di domani.



Richieste - Il presidente Toti durante l’incontro con le organizzazioni sindacali dell’autotrasporto era disposto ad aprire un tavolo sotto le feste di Natale in cambio della rinuncia al blocco per non mandare in tilt Genova già in difficoltà sul fronte viabilità dopo il 14 agosto ma è stato tutto inutile. I camionisti hanno puntato il dito sui problemi legati alla categoria come i tempi di attesa sempre più lunghi per le operazioni di carico e scarico in porto e ai problemi di un settore che ha pagato molto con il crollo di ponte Morandi.