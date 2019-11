Mille presenze a C1A0 Expo

Genova - Oltre mille visitatori, più di 40 sessioni tra speech, convegni, workshop e demo, 96 relatori, 17 aziende nello spazio espositivo. Si è chiusa sabato sera con un bilancio straordinario la prima edizione di C1A0 Expo, la due giorni dedicata all’intelligenza artificiale organizzata da Regione Liguria e Liguria International, con la collaborazione di Liguria Digitale e Digital Tree, con Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova come partner istituzionali.

L’evento ha portato a Genova, a Palazzo San Giorgio, relatori, autori, filosofi, scienziati e manager internazionali. Il comune denominatore è la riflessione sul ruolo che questa tecnologia ha e avrà sempre di più nelle nostre vite.



“I numeri di questa prima edizione – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – confermano il grande interesse che le tecnologie più all’avanguardia suscitano non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche nel grande pubblico. Eventi come questo sono importanti per diffondere la cultura dell’innovazione tecnologica e far comprendere quali e quante siano le opportunità di lavoro e crescita in questo settore. Regione Liguria già da tempo punta sull’hi-tech per lo sviluppo della nostra terra: da oggi Genova si prepara a diventare la capitale dell’intelligenza artificiale”. "Genova centro d’eccellenza dell’intelligenza artificiale in Italia è un traguardo possibile – aggiunge l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – La nostra è sempre stata una città all’avanguardia, e allora perché non provare a creare un elemento di catalizzazione per attirare talenti, aziende e centri di competenza? Con questo spirito abbiamo dato avvio a C1A0 expo, la prima fiera dedicata alle innumerevoli opportunità che offrono e offriranno nel prossimo futuro il digitale e l’intelligenza artificiale”.



L’evento è stato impostato con un taglio divulgativo: sono stati coinvolti professionisti del settore, esponenti del mondo accademico e di quello giornalistico, autorità locali, ma soprattutto appassionati di tutte le età con l’obiettivo dichiarato di dare a Genova un imprinting come polo dell’intelligenza artificiale e coinvolgere il grande pubblico.

Ad aprire C1A0 è stato l’Hackathon organizzato con il contributo di Iren, main sponsor, nella sede storica della Camera di Commercio di Genova e con i premi di Avanade e Digital Tree. I dieci team di data scientist si sono sfidati sui temi dell’energia in una gara di 24 ore vinta da Francesco Cricchio. Al secondo posto il team di Giorgio Rossi e al terzo posto quello di Andrea Ranieri.



La competizione tra le start up è stata invece vinta da Biki Technologies, spin off dal 2014 dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Al secondo posto ZenArmonics, start up musicale fondata da Alberto Acquilino, giovane musicista voltrese.

Affollatissimi gli interventi: da quello dell’esperto di bioetica Padre Paolo Benanti a quello del professore di informatica Lorenzo Rosasco, da quello dell’innovatore Ivan Ortenzi a quello del direttore dell’IIT Giorgio Metta fino a quelli dei Tech Giant, i grandi player dell’intelligenza artificiale: Google, Amazon, Microsof e IBM per citarne solamente alcuni.

Tra le curiosità: R1 in “carne e ossa”, il robot dell’IIT che ha incantato adulti e bambini, gli hololens di ultima generazione esposti da Microsoft per visualizzare la realtà aumentata, l’esilarante spettacolo di improvvisazione teatrale di Rubik Teatro e i workshop di Microsoft per i ragazzi.