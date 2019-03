Mondini: «Il Nodo di Genova è fondamentale»

Il grido di allarme è arrivato dal presidente di Confindustria Genova

Genova - «Bisogna evitare di fare una gara per il Nodo di Genova, altrimenti sono altri mesi persi»: lo ha annunciato il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini all’assemblea di Spediporto.



Opere - «Inutile parlare di Via della Seta se non siamo in grado di realizzare le opere che sono fondamentali per la crescita del porto - ha aggiunto - Possono arrivare tutti gli scambi e volumi ma non sappiamo come fare entrare e uscire i container. Il Nodo di Genova è fondamentale per razionalizzare il traffico ferroviario».