Monte Gazzo, un annullo speciale per la Giornata Unicef

Genova - In vista delle iniziative per la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, celebrata al Monte Gazzo, nominato per l’occasione Monte dei Bambini, Poste Italiane sarà presente con un servizio filatelico temporaneo.



L’annullo speciale, promosso dal Comitato Italiano per l’UNICEF Italia - sede del Comitato locale Liguria, potrà essere richiesto allo stand allestito presso il Santuario Nostra Signora del Gazzo , in Piazza N.S. del Gazzo 2, a Genova, nella giornata di martedì 20 novembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00.