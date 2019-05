Moody, sindacati: «Nessuna certezza per i lavoratori»

Nuovo incontro fra le parti il 6 giugno

Genova - «In data odierna si sono incontrati nella sede di Confesercenti Genova l'azienda Hi Food Genova, Azzurra 95 Srl, Pasticceria Svizzera Vital Gaspero Sas con i sindacati Filcams, Fisascat e Uiltucs e la rappresentanza sindacale, al fine di sventare i licenziamenti di 34 dipendenti in capo alla fallita Moody, e discutere della possibilità di rilevare in affitto l'azienda da parte della società Hi Food Genova, operante nel settore della ristorazione. L'obiettivo è traguardare la riapertura a breve dello storico locale del Moody in Piaccapietra e la piena occupazione»: così i sindacati Filcams Cgil – Fisascat Cisl – UilTucs Uil Genova e Liguria.



Dipendenti - «Poiché le condizioni dell'operazione e le misure nei confronti dei lavoratori ancora in discussione non sono ancora chiare, le parti si incontreranno il prossimo 6 giugno per definire il percorso. Il sindacato auspica che si trovi una soluzione per tutti i 27 lavoratori di Moody e i 7 di Pasticceria Svizzera, attualmente fermi a causa della chiusura per il fallimento del locale, avvenuto lo scorso 26 febbraio», concludono.