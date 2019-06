Morandi, prorogato l´accordo in Comdata: agevolazioni per i lavoratori

Genova - Prorogato fino al 31 gennaio 2020 in Comdata l'accordo finalizzato ad agevolare, in termini di flessibilità rispetto alle criticità di ordine viario, i lavoratori dell'azienda di via Pietro Chiesa.



«L'accordo, siglato lo scorso ottobre, prevede tolleranza di 30 minuti in ingresso al lavoro, ovviamente con successivo recupero ma senza il rischio di perdita di salario diretto e accessorio (ticket), gestione dei permessi già concessi ai lavoratori attraverso la modalità del recupero, agevolazioni rispetto a richieste di cambi turno».



La FisTel Cisl Liguria esprime «soddisfazione per la proroga di un accordo fortemente voluto dal sindacato, che testimonia una maturità di relazioni nel condividere e trovare soluzioni partecipative insieme alla parte datoriale».