MSC Bellissima arriva per la prima volta a Genova

Leonardo Massa, Country Manager MSC Crociere: "Genova sarà il nuovo home-port»

Genova - Dopo il Battesimo avvenuto a Southampton lo scorso 2 marzo, oggi MSC Bellissima – sedicesima nave della flotta di MSC Crociere e prima di due navi che entreranno in servizio nel 2019 – è arrivata nel porto di Genova. Lo scalo ligure, porto in cui la Compagnia movimenta il maggior numero di passeggeri al mondo e che quest'anno vedrà la presenza costante di ben 4 navi di MSC Crociere, sarà il nuovo home-port di MSC Bellissima per l'intera stagione estiva.



Crescita - Per celebrare il primo attracco della nuova ammiraglia – il cui varo rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di crescita della Compagnia a livello globale – è stata organizzata a bordo la tradizionale cerimonia del Maiden Call, alla presenza del top management di MSC Crociere, tra cui il Presidente Francesco Zuccarino con il Country Manager Leonardo Massa e delle principali istituzioni e autorità, tra cui il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il Sindaco di Genova, Marco Bucci, che hanno scambiato il crest con il Comandante.



Scali - «La scelta di Genova come home-port di MSC Bellissima è un'ulteriore testimonianza della centralità di questo territorio per MSC Crociere - ha sottolineato Massa - A livello globale non esiste porto in cui la nostra Compagnia movimenta un numero maggiore di crocieristi. Quest'anno la nuova ammiraglia effettuerà ben 37 scali nel capoluogo ligure, portando con sé ogni settimana circa 5.700 turisti con una capacità di spesa medio-alta e pronti a scoprire le numerose bellezze del territorio. Complessivamente, nel corso del 2019 la Compagnia porterà a Genova 12 unità della propria flotta che faranno un totale di quasi 200 scali – il 12% in più rispetto al 2018 – generando una movimentazione che stimiamo supererà il milione di passeggeri, pari a oltre un terzo della movimentazione di MSC Crociere in Italia».



Viaggio - La cerimonia di oggi rappresenta il punto di partenza del viaggio di MSC Bellissima nel Mediterraneo con crociere settimanali e imbarchi da Genova ogni domenica, per poi salpare alla volta di Napoli, Messina, La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia). A novembre 2019 la nave si sposterà nelle acque del Golfo per la stagione invernale 2019-2020. E contemporaneamente arriverà sotto la Lanterna MSC Grandiosa, futura nuova ammiraglia e prima nave della classe Meraviglia-Plus, attualmente in costruzione nei cantieri di Saint-Nazaire.



Flotta - MSC Bellissima è la quarta di 17 navi che entreranno in servizio tra il 2017 e il 2027, come previsto dal nuovo piano di crescita che vedrà triplicare a 5,5 milioni la capacità passeggeri della flotta di MSC Crociere, destinata a raggiungere le 29 unità entro il 2027. Lunga 315 metri, in grado di ospitare circa 5.700 passeggeri e con una stazza lorda pari a 171.598 tonnellate, MSC Bellissima è la più grande nave da crociera mai costruita da un armatore europeo. Grazie ad un design unico e a dimensioni che ne facilitano la manovrabilità, la nave è in grado di attraccare in tutti i principali porti del mondo, ampliando la gamma di itinerari e destinazioni a disposizione dei passeggeri. MSC Bellissima è stata progettata per offrire un'esperienza di crociera unica e porterà sul mare alcune delle più recenti innovazioni e tecnologie, tra cui ZOE – la prima assistente personale virtuale disponibile su una nave da crociera – presente in ogni camera e che si attiva con un semplice comando vocale rispondendo, in otto lingue, a centinaia di domande e curiosità relative alla nave e alla crociera. MSC Bellissima presenta un'ampia gamma di caratteristiche che la rendono davvero unica, tra cui il Carousel Lounge, dove si svolgeranno due spettacoli esclusivi del Cirque du Soleil at Sea, eleganti piscine nelle quali rilassarsi durante la giornata, un'ampia gamma di proposte per un intrattenimento all'avanguardia e 10 diverse tipologie di cabine, pensate appositamente per le esigenze delle famiglie, che offrono livelli di comfort sempre più elevato.