MSC Crociere presenta un nuovo itinerario alla scoperta dell´Estremo Oriente

Sei lunghe overnights in città iconiche come Los Angeles, Sydney e Tokyo

Genova - MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato e leader di mercato in Europa, Sud America, Sud Africa e Golfo Persico, annuncia oggi l'apertura delle vendite per l'attesissima World Cruise del 2021.



Viaggio - L'irripetibile esperienza di una crociera attorno al mondo – le cui edizioni 2019 e 2020 sono quasi sold out – vedrà gli ospiti imbarcarsi a bordo di MSC Poesia per un viaggio di 119 giorni con partenza il 5 gennaio 2021 da Genova. La terza World Cruise di MSC Crociere avrà un itinerario inedito pensato per pensato per consentire agli ospiti di scoprire al meglio alcune tra le destinazioni asiatiche più suggestive e molto altro.



Destinazioni - Gianni Onorato, Amministratore Delegato di MSC Crociere ha dichiarato: «Ogni volta che presentiamo un nuovo itinerario ai nostri ospiti, ci impegniamo a renderlo parte di una esperienza di vacanza unica ed indimenticabile. La nostra ultima proposta per la World Cruise del 2021 – a bordo di MSC Poesia una delle nostre navi più affascinanti - offrirà agli ospiti non solo un incredibile numero di destinazioni e overnights in città straordinarie, ma anche una ricca gamma di attrazioni, intrattenimento e musica a bordo, cui si aggiungono esperienze culinarie uniche che renderanno questo viaggio una continua scoperta sia a bordo che a terra».