MSC Grandiosa salperà da Genova a novembre 2019

Genova - MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato con sede in Svizzera e leader del mercato in Europa, Sud America, Sud Africa e Golfo Persico, e Chantiers de l'Atlantique hanno celebrato oggi il float out di MSC Grandiosa nel cantiere navale di Saint-Nazaire. La nave è stata poi trasferita in bacino dove il lavoro continuerà fino alla consegna prevista per ottobre 2019.



Flotta - MSC Grandiosa è destinata a diventare la terza nave della classe Meraviglia che entrerà a far parte della flotta MSC Crociere, e la prima delle tre Meraviglia-Plus; navi che per stazza e capacità di accoglienza passeggeri superano le prime due navi della classe Meraviglia (MSC Meraviglia e MSC Bellissima). MSC Grandiosa sarà anche la quinta nave ad entrare nella flotta MSC Crociere in soli due anni e mezzo così come previsto dal piano di espansione di MSC Crociere che prevede oggi la costruzione di ulteriori 12 navi di nuova generazione entro il 2027.



Imbarcazione - MSC Grandiosa si caratterizza per un'ancora più ampia promenade in stile Mediterraneo (una struttura innovativa presente esclusivamente sulle navi di questa classe) che rappresenta il principale luogo d'incontro per i passeggeri. Tra i numerosi ristoranti gourmet, il nuovo lounge bar, L'Atelier Bistrot, offrirà palchi con posti a sedere, una sala da ballo, proiezione di opere d'arte impressionista e una terrazza in stile "Bistrot parigino". L'innovativa promenade ospiterà performance a sorpresa, tra cui flash mob e party a tema, così come le spettacolari proiezioni sullo schermo a LED lungo più di 98,5 metri.



Viaggi - Come le altre navi della classe Meraviglia e grazie alla duratura partnership tra MSC Crociere e il leader mondiale nell'intrattenimento, anche MSC Grandiosa presenterà due nuovi show esclusivi del Cirque du Soleil at Sea. Dopo il lancio di MSC Bellissima di febbraio 2018, MSC Grandiosa diventerà la seconda nave da crociera su sarà presente Zoe, la prima assistente digitale a bordo di una nave da crociera e nuova funzionalità del progetto MSC for Me. Zoe assisterà i passeggeri fornendo loro un modo più semplice e intuitivo per ricevere le comunicazioni rispetto al tradizionale banco informazioni. MSC Grandiosa sarà consegnata entro il 31 ottobre e entrerà in servizio con una crociera in partenza da Genova il 16 novembre 2019. Le vendite per le crociere su MSC Grandiosa sono già aperte.