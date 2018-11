MSC Virtuosa, dall´8 novembre 2020 partenze settimanali da Genova

Genova - MSC Crociere – la più grande Compagnia mondiale a capitale privato con sede in Svizzera e leader di mercato in Europa, Sud America e Golfo Persico – ha annunciato oggi l'apertura delle vendite di MSC Virtuosa, che trascorrerà la stagione inaugurale nel Mediterraneo Occidentale a partire dall'8 novembre 2020. I primi a poter viaggiare sulla nave saranno i membri di MSC Voyagers Club, che godranno di questo e di altri privilegi del programma riservato ai fedelissimi della nostra Compagnia. Per tutti gli altri crocieristi, le vendite apriranno il 3 dicembre.



MSC Virtuosa sarà la quarta nave di generazione Meraviglia e la seconda unità Meraviglia-plus dotata di una maggior quantità di cabine e di aree pubbliche. MSC Virtuosa evoca con il proprio nome l'abilità e l'expertise degli architetti MSC Crociere e dei partner dei cantieri navali Les Chantiers de l'Atlantique che hanno progettato e costruito questa classe innovativa di navi: "l'eccellenza" pensata e rivolta completamente all'esperienza dell'ospite.



All'interno di una flotta di unità all'avanguardia dotate di tutti i comfort, MSC Virtuosa non fa eccezione, offrendo agli ospiti di MSC Crociere un'ampia gamma di opzioni di intrattenimento, dining, benessere, shopping e, non da ultimo, l'MSC Yacht Club (la "nave nella nave" dedicata a chi cerca esclusività e lusso espressi in innumerevoli declinazioni). MSC Virtuosa offrirà un'esperienza singolare di vacanza.