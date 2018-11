Natale, Fiera di Genova offre sostegno a commercianti e artigiani

Genova - Fiera di Genova, nell'ambito delle iniziative relative alla 29ª edizione di Natalidea dedicata ai commercianti e agli artigiani delle zone maggiormente colpite dal crollo del Ponte Morandi, oltre a mettere a disposizione spazi espositivi allestiti per tutta la durata della manifestazione, offrirà ulteriori supporti a titolo gratuito.



Eventi - Viene infatti offerta la disponibilità ad integrare, gratuitamente, eventi organizzati sui territori dei Municipi 2, 5 e 6 con iniziative di animazione itinerante per i più piccoli (trucca bimbi, sculture di palloncini, piccoli Elfi, ecc.) curate da "Festiamo". Viene anche data la possibilità di avere, sempre gratuitamente, la disponibilità di un presentatore e il palco Family Fan coordinato da Cheidea! per realizzare iniziative di promozione o spettacolo. Tali manifestazioni potranno tenersi direttamente al Padiglione B della Fiera di Genova, dal 14 al 23 dicembre, e verranno inserite nel palinsesto eventi di Natalidea.



Commercio - Per poter fruire di questa possibilità è a disposizione l'Ufficio Valorizzazione del Commercio e dell'Artigianato al numero 010.5577475. «Ringrazio sentitamente Fiera di Genova per il forte supporto che ci sta dando in questo Natale 2018 - dichiara l'assessore Paola Bordilli -. Come Comune non abbiamo di certo "perso tempo" e abbiamo voluto, noi per primi, usufruire di queste possibilità andando ad organizzare iniziative e momenti di festa e animazione nei mercati comunali nonché nei mercati merci varie presenti nei Municipi 2, 5 e 6. Straordinariamente avremo la disponibilità anche della collaborazione di Fiera di Genova anche per iniziative che si terranno all'interno della Fiera di Natale di Piazza della Vittoria. A breve comunicheremo l'elenco di tutte le iniziative. Stiamo cercando davvero di sostenere, in questo Natale, tutti i diversi settori del commercio cittadino convinti che in questo momento delicato per la nostra città sia fondamentale mettere a sistema tutte le forze e le sinergie tra pubblico e privato.»