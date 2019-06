Naval Group, Cisl: «L´intesa con Fincantieri rappresenta un tassello importante»

Genova - «Oggi 14 Giugno è stata sottoscritta l’intesa che da vita alla join venture tra due campioni dell’industria, la Fincantieri, e la società francese Naval Group. Un accordo strategico e importantissimo che favorirà un ulteriore sviluppo di Fincantieri, e che speriamo, possa migliorare ulteriormente il già positivo momento che sta attraversando in termini di carico di lavoro acquisito e di capacità di penetrazione dei mercati»: così Fabio Carbonaro responsabile cantieristica Fim Cisl Genova, Alessandro Vella Segretario Generale Fim Cisl Liguria.



«Mercati che nell’ambito militare si presentano particolarmente complessi in termini di carico tecnologico ed innovativo nonché in termini di relazioni con il committente che essendo rappresentato da Governi richiede un’attenzione particolare aggiungono - La Joint Venture interesserà soprattutto la ricerca e la partecipazione a gare future, tramite quindi una forma di collaborazione italo-francese che mira ad acquisire nuove commesse militari unendo le competenze».



«A questa azione che auspichiamo possa essere un importante volano commerciale per Fincantiere va aggiunta la positiva scelta di Genova come sito che ospiterà la nuova sede direzionale. Un ulteriore tassello che va a rinforzare le prospettive e l’economia della nostra città», concludono.