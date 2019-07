Nave Traghetto Rfi, a San Giorgio di Nogaro cerimonia della moneta

Genova - Si è tenuta quest’oggi, presso la sede dei cantieri Cimar di San Giorgio di Nogaro - parte della holding Genova Industrie Navali (GIN) - la tradizionale cerimonia della moneta per la nuova nave traghetto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) destinata ai collegamenti nello Stretto di Messina e commissionata alla Associazione Temporanea d’Imprese composta da T. Mariotti e da San Giorgio del Porto, entrambi soci fondatori di GIN. In tale occasione è stata celebrata l’impostazione della chiglia che segna l’avvio della fase di assemblaggio dello scafo. L’onore di svolgere questo compito è stato affidato per l’Associazione Temporanea d’Imprese composta da T. Mariotti e da San Giorgio del Porto a Marco Ghiglione, Managing Director di T. Mariotti - alla presenza del suo team di progetto - e per Rete Ferroviaria Italiana a Valerio Giovine, Direttore Produzione, e Carmelo Rogolino, Responsabile Navigazione.



Rito marinaro - La cerimonia della moneta è un momento di grande valore evocativo in quanto rappresenta un simbolo beneaugurante per la nave, l’equipaggio e i passeggeri che vi saliranno a bordo e costituisce un antico rito marinaro durante il quale la moneta commemorativa viene posizionata sulla chiglia della nave non appena quest’ultima viene posata.



Cantieristica - Per celebrare questo momento sono state scelte monete dal valore simbolico: quella selezionata da T. Mariotti e da San Giorgio del Porto risale al periodo dei Dogi biennali, a testimonianza della vocazione marinara della città di Genova e del legame che quest’ultima vanta con le due realtà cantieristiche, che hanno da poco celebrato il loro 90° anno di attività; RFI ha selezionato l’antica moneta messinese, che contribuì a rinsaldare i legami politici ed economici all’interno del regno di Anassila di Reggio, a simboleggiare la funzione di connessione che la nuova nave traghetto rivestirà.



Cerimonia - «Per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione poter lavorare ad un progetto come questo - ha commentato Marco Ghiglione, Managing Director di T. Mariotti - La cerimonia che si è svolta oggi segna un momento importante per la costruzione della nave ma non solo. Per noi rappresenta anche l’opportunità di manifestare il nostro impegno nel contribuire a migliorare il sistema di navigazione in quelle aree del Paese dove ce n’è più bisogno, come il Sud, con un’attenzione rivolta all’innovazione e alla sostenibilità».



Costruzione - «Essere qui oggi è importante - ha commentato Valerio Giovine, Direttore Produzione di Rete Ferroviaria Italiana - è la testimonianza dell’impegno di RFI per garantire alle persone servizi di traghettamento ferroviario sempre più efficaci, confortevoli e sostenibili. La costruzione di questa nave conferma il più ampio progetto di investimento che abbiamo in corso nel settore navigazione e che porterà al rinnovo della flotta. È prevista, infatti, la realizzazione di un’ulteriore nave per la quale è allo studio una trazione ibrida diesel-elettrica».