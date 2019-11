Negozi: `Toti: chiusure domenicali ultima follia penstastellata`

Genova - "Ecco l'ultima follia del Movimento Cinque Stelle: chiudere i negozi la domenica. Dovrebbe essere questa la ricetta per far ripartire un Paese a crescita zero? Io non credo. Mentre nel mondo ormai i negozi stanno aperti giorno e notte, da noi si chiudono. Sveglia!". Così il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti attaverso il suo profilo Facebook critica la proposta del capo politico del M5S Luigi Di Maio. "I commercianti hanno bisogno di meno burocrazia e meno tasse, non di un Governo che decida al posto loro quanto devono tenere aperta l'attività - sottolinea -. La decrescita felice la vogliono solo i grillini: per gli italiani costruiamo l'Italia del lavoro, non il Paese dei divieti".