Nei mercati rionali sbarca l´`Ape di Sicuramente Fresco`

Prima tappa giovedì 5 in Piazza Scio

Genova - L'Ape di Sicuramente Fresco a luglio arriva a Genova in cinque mercati rionali.

Società Gestione Mercato, in collaborazione con Fedagromercati Ascom Confcommercio e Rete Mercati, presenta ai consumatori - in cinque giornate differenti – il sistema di controllo dei prodotti che pone il Mercato Ortofrutticolo di Genova all’avanguardia nell’azione di garanzia per la sicurezza alimentare. Nel corso delle mattinate, dalle 8 alle 12, presso l'Ape di Sicuramente Fresco e con il supporto informativo degli operatori dei diversi mercati coinvolti, saranno realizzati esempi di analisi dei prodotti e spiegazioni alla clientela su come vengono effettuati i campionamenti dei prodotti al Mercato di Genova. Appuntamento giovedì 5 luglio al mercato in Piazza Scio, martedì 10 luglio al mercato in via Corradi a Sestri Ponente, giovedì 19 luglio Mercato Orientale, giovedì 26 luglio mercato in via Romagnosi, martedì 31 luglio mercato di Certosa. Il marchio "Sicuramente Fresco" racchiude i valori trasmessi dal Mercato Ortofrutticolo di Genova. Con prodotti “Sicuramente” garantiti, rintracciabili e riconoscibili.



Filiera - Con Sicuramente Fresco come Mercato Ortofrutticolo di Genova realizziamo benefici per tutta la filiera - ha dichiarato Stefano Franciolini. Presidente Società Gestione Mercato - Tutti gli operatori grossisti garantiscono in prima persona l’alto livello di sicurezza dei prodotti che commercializzano. I dettaglianti possono garantire che ciò che vendono è sicuro e svolgere un’azione di educazione al consumo. Il risultato complessivo è quello di una rete commerciale che va incontro alle moderne esigenze dei consumatori in termini di garanzia e sicurezza dei prodotti ortofrutticoli».



Promozione - La cura degli operatori del mercato ortofrutticolo e della Società di Gestione Mercato nell’aver istituito un ulteriore protocollo di controlli sulle merci, tramite il marchio Sicuramente Fresco, ci aiuta a promuovere i nostri negozi di vicinato in un momento certamente non facile, puntando sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti per invertire la tendenza attuale - ha proseguito Paolo Odone, presidente della Camera di Commercio di Genova - “Sicuramente fresco” è dunque un messaggio positivo non solo per i consumatori ma anche per i commercianti andando a certificare i prodotti che escono dall’ortomercato, ed è una dimostrazione di come il commercio di vicinato all’interno dei mercati rionali e nei negozi di ortofrutta , sia in grado di garantire tramite Società Gestione Mercato, una filiera di controllo».



Ortofrutta - «Con Sicuramente Fresco si danno risposte concrete al consumatore sul fronte della tracciabilità dei prodotti. Con questa iniziativa promozionale delle prossime settimane si raggiunge inoltre l’obiettivo di un’educazione al consumo in realtà simbolo come i mercati rionali che in questo modo confermano il loro ruolo di poli economici strategici per la città nonché luoghi di applicazione concreta di pratiche virtuose per tutta la filiera dell’ortofrutta», ha concluso Paola Bordilli assessore al Commercio del Comune di Genova.