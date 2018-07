Niente accordo, prosegue lo sciopero degli autotrasportatori

I sindacati chiedono riduzione tempi attesa ai terminal e migliori condizioni di sicurezza

Genova - Confermato anche per la giornata di domani lo sciopero dei lavoratori dell’autotrasporto: l’annuncio è arrivato a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Genova che questa mattina sono stati convocati in Prefettura. Al tavolo con il Prefetto erano presenti i terminalisti, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi, esclusa Confindustria, attore di primo piano che potrebbe sbloccare la vertenza.



Motivazione - «I lavoratori non possono continuare ad operare in un contesto che mina ogni giorno salute e sicurezza a causa dei tempi di attesa ai terminal – hanno dichiarato i sindacati - Raggiungere i record di container movimentati a scapito di salute e sicurezza vuol dire compiere un azzardo, e né lavoratori, né imprese, né istituzioni possono permettersi di correre questo rischio».



Attività - «C'è bisogno di un accordo quadro che regolamenti questo tipo di attività, sgombrando il campo dagli equivoci sulla monetizzazione del rischio. Con la mediazione dell'Autorità di sistema portuale di Genova, eravamo giunti a un'ipotetica intesa che, purtroppo, mantiene problemi di rappresentanza delle controparti e di numerose società che non fanno riferimento alle associazioni datoriali che hanno firmato il pre-accordo – hanno proseguito in una nota le organizzazioni sindacali - Le problematiche emerse ancora una volta al tavolo hanno impedito di rendere veramente esigibile un accordo tutt'oggi non firmato da quelle aziende, dove abbiamo un'alta rappresentanza sindacale, che oggi non erano al tavolo di confronto in prefettura. L'unico nostro obiettivo è sempre stato la riduzione dei tempi di attesa ai terminal, attuando e rendendo strutturale un percorso avviato ormai da inizio 2018», hanno concluso.