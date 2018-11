Nodo ferroviario, sì del Consiglio per la tutela dei lavoratori

Genova - Sì del Consiglio Regionale a un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a sostenere tutti i processi fra azienda e stazione appaltante affinché riprendano al più presto i lavori del nodo ferroviario; ad attivarsi presso l’INPS affinché l’erogazione della cassa integrazione avvenga nel minor tempo possibile.



Richiesta - Inoltre il Consiglio impegna la giunta «ad anticipare la cassa integrazione per i prossimi mesi in attesa che scatti la cassa nazionale per dare un reddito ai lavoratori già in difficoltà chiedere alla stazione appaltante che surroghi Astaldi nell’attivare gli oneri della Cassa edile e si velocizzino il più possibile i tempi del comodato e, infine, a intervenire presso INPS perché proceda nel più breve tempo possibile al pagamento dell’indennità della cassa integrazione ordinaria per i 7 lavoratori dell’azienda fornitrice di servizi per conto di Astaldi».



Presenza - Alla seduta hanno assistito i lavoratori del Nodo Ferroviario arrivati in corteo da piazza De Ferrari per "manifestare contro il blocco del Cantiere".