Obbligo patente fuoribordo, ulteriore proroga al 31 dicembre

Genova - L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva quest’oggi, 18 luglio, una nuova proroga, fissata al 31 dicembre di quest’anno, della norma che prevedeva la patente nautica per i motori fuoribordo 2 tempi a iniezione diretta con cilindrata superiore ai 750 cc, ancorché di potenza inferiore ai 40 hp.



Come nel caso della proroga ottenuta lo scorso anno, questo è il frutto del lavoro dell’Associazione a tutela dei costruttori, delle aziende di locazione, degli utenti che potranno portare a termine la stagione estiva utilizzando i motori precedentemente acquistati.



«Siamo lieti che la nostra richiesta sia stata accolta e per questo ringraziamo particolarmente i relatori in aula, il Sen. Agostino Santillo e l’On. Giovanni Tombolato – ha dichiarato Saverio Cecchi, Presidente dell’Associazione di categoria -. Questa ulteriore proroga va incontro all’esigenze di guadagnare tempo in attesa del decreto correttivo al codice della nautica, dove, fra l’altro, abbiamo chiesto di inserire la modifica definitiva della norma».