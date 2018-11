Ocean Cay, il paradiso di Msc alle Bahamas

Genova - A un anno dall’inaugurazione ufficiale di Ocean Cay MSC Marine Reserve, MSC Crociere ha dato inizio alla fase finale dei lavori nell’isola caraibica, piantando i primi alberi sull’esclusivo atollo delle Bahamas ed entrando così nel vivo del progetto che vedrà la trasformazione di un vecchio sito industriale, votato all’estrazione della sabbia, in una rigogliosa riserva marina privata destinata ad accogliere unicamente gli ospiti MSC Crociere; i quali avranno così a disposizione acque cristalline spettacolari e alcune tra le spiagge di sabbia bianca più belle del mondo, onde vivere un’esperienza di vacanza indimenticabile e in piena armonia con l’ecosistema locale, che costituirà una tappa indimenticabile degli itinerari caraibici di MSC Crociere.



Nel piantare personalmente uno dei primi alberi di Ocean Cay, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises, ha commentato: «È stato un momento davvero speciale poter essere sull’isola insieme a tutta la squadra che sta lavorando senza sosta su questo progetto fantastico e toccare con mano come la nostra idea stia iniziando a prendere forma. Le parole non riescono a trasmettere la straordinaria bellezza naturale di questo luogo. Solo stando qui da soli, circondati unicamente da un bellissimo oceano e senza nient’altro all’orizzonte, è possibile capire ciò che stiamo realizzando. Non vedo l’ora di accogliere i primi ospiti in questo luogo davvero magico, un’isola unica che detterà nuovi standard di esperienza nell’ambito delle isole private dei Caraibi».



Il progetto prevede la semina di oltre 75.000 piante e arbusti autoctoni, appartenenti a più di 60 specie di alberi, piante, fiori e arbusti caraibici, con l’obiettivo di creare un ambiente tropicale naturale e lussureggiante. Inizieranno presto anche i lavori per costruire oltre 100 strutture ecocompatibili, tra cui bar, ristoranti e alloggi per il personale che vivrà sull’isola.



A breve partirà, inoltre, la costruzione del faro, destinato a diventare un riferimento iconico del luogo e punto nevralgico dell’intrattenimento serale. Tra le caratteristiche principali del progetto vi è la realizzazione di un molo che permetterà alle navi di attraccare direttamente sull’isola, consentendo così agli ospiti di salire e scendere dalla nave per l’intera giornata e nel corso della sera.



MSC Crociere ha curato nei minimi dettagli ogni aspetto dell’isola, creando un’esperienza “bahamiana” autentica e coinvolgente che permetterà ai crocieristi di vivere pienamente questo splendido contesto. In tutto ciò, il meraviglioso accesso all’oceano rappresenta senza dubbio l’aspetto più affascinante dell’esperienza sull’isola. MSC Crociere sta dedicando infatti il massimo degli sforzi alla tutela e al sostegno del mare e dell’ecosistema locale, ricreando il fondale marino che circonda l’isola, destinato così a ripopolarsi con una fauna marina vivace e variegata. Gli ospiti avranno in tal modo l’opportunità di scoprire l’oceano in tutta la sua bellezza naturale, nuotando in acque calde e poco profonde, facendo snorkeling, immersioni e gite in barca nei vicini isolotti.



«Stiamo assistendo al ritorno della vita marina in quest’area – ha proseguito Vago – nello specifico di aragoste, conchiglie, razze e altre specie. Le acque intorno all’isola torneranno presto a brulicare di vita e di nuovi coralli. In quanto azienda caratterizzata da una tradizione marinara così ricca, la tutela degli oceani riveste per noi la massima importanza. Ocean Cay rappresenta un’opportunità meravigliosa di proteggere un piccolo angolo di paradiso, permettendo ai nostri ospiti di farne esperienza».



Durante la bonifica dell’isola sono state rimosse oltre 500 tonnellate di rifiuti industriali e di rottami metallici, e nei prossimi giorni prenderà il via una meticolosa pulizia del mare per eliminare tutti i detriti. Per creare inoltre delle fondamenta solide, sono state movimentate oltre 500.000 tonnellate di sabbia e di terra, che hanno a loro volta permesso di effettuare numerosi interventi per rimodellare l’isola. Al centro dell’isola verrà creata una laguna con acque poco profonde, luogo di divertimento per le famiglie e in generale di relax durante il giorno.



Ocean Cay offrirà nel complesso otto spiagge diverse, di livello mondiale, caratterizzate ciascuna da un proprio ambiente; spiagge in sabbia di aragonite, dal celebre colore bianco indispensabile per la salvaguardia delle barriere coralline, grazie alla sua capacità di mantenere livelli corretti di ph dell’acqua. Con l’obiettivo di dar vita a un paradiso protetto e ripristinare il corallo naturale intorno all’isola, MSC Crociere sta lavorando in stretta collaborazione con consulenti, esperti ambientali delle Bahamas e altre professionalità, garantendo il rispetto delle migliori pratiche disponibili. Il progetto prevede anche l’allestimento di un laboratorio marino che si occuperà della ricerca su coralli resistenti ai cambiamenti climatici, per condividerne poi i risultati con altre isole caratterizzate da habitat similari.



Il progetto Ocean Cay MSC Marine Reserve è stato sviluppato per creare un impatto positivo e di lungo termine sia sull’ambiente sia sulla comunità delle Bahamas. MSC Crociere ha utilizzato, ove possibile, materiali e fornitori locali; a fine progetto, oltre 800 abitanti delle Bahamas avranno collaborato alla realizzazione della nuova isola. Circa 140 persone del luogo verranno assunte per lavorare sull’isola, ricoprendo ruoli tecnici e di gestione, di guardiani, bagnini e soccorritori. Operatori locali forniranno inoltre risorse per le numerose escursioni a terra offerte ai crocieristi. Grazie al rinnovato impegno di MSC Crociere nei confronti delle Bahamas, l’arcipelago rafforzerà la sua presenza nella regione.



Nel riportare Ocean Cay alla sua bellezza originaria, adeguandola all’incredibile bellezza delle Bahamas, MSC Crociere intende rinsaldare la già positiva immagine dell’arcipelago quale imperdibile meta turistica a livello mondiale. Ocean Cay MSC Marine Reserve verrà inaugurata a novembre 2019. Vi approderanno quattro navi, facendo scalo sull’isola in giorni diversi. Ulteriori dettagli sull’esperienza di Ocean Cay verranno resi noti nei prossimi mesi.