Operatori balneari, passa la mozione a sostegno delle istanze degli operatori balneari

Gambino: «Vengano prorogate le attuali concessioni demaniali»

Genova - Con 31 voti favorevoli e 4 astenuti, è passata la mozione a sostegno delle istanze degli operatori balneari colpiti da eventi di calamità naturali presentata dal gruppo Fratelli d’Italia.



Concessioni - «I gestori degli stabilimenti balneari per ripristinare le strutture danneggiate dal maltempo dovranno investire ingenti somme di denaro a fronte di una concessione demaniale che, per effetto della direttiva Bolkenstein, scadrà nel 2020 – ha dichiarato Sergio Gambino – Come Comune dobbiamo stare al fianco di queste persone e abbiamo chiesto al sindaco e alla Giunta di farsi promotori, in sede regionale e statale di una proroga delle attuali concessioni demaniali per almeno trent'anni».