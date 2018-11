Orientamenti, Esaote al Career Day al Porto Antico

Genova - Esaote Spa, leader mondiale nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nel settore degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico, ha partecipato oggi al Career Day a Calata Mandraccio, Porto Antico di Genova, nell'ambito di Orientamenti 2018.



Per tutta la giornata giovani laureati interessati al settore biomedicale hanno potuto entrare in contatto con l'azienda e conoscere le possibilità di lavoro e carriera in una realtà che dà valore ai giovani talenti, definita "Best place to work for". Ingegneri e tecnici informatici sono, in particolare, le figure professionali ricercate da Esaote.