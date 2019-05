Patto per il Turismo, Confesercenti: «Bonus per allungamento contratti stagionali e assunzioni»

Genova - Nella giornata odierna è stato siglato il rinnovo del Patto per il lavoro per il turismo, che fa seguito agli oltre mille contratti incentivati tra 2018 e 2019.



«Lo scorso anno il Patto per il lavoro per il turismo poteva sembrare un azzardo, una scommessa fatta dalla Regione Liguria, prima in italia, con le associazioni di categoria e i sindacati dei lavoratori per sostenere il turismo, comparto trainante per l'economia della nostra regione - commenta Marco Benedetti, presidente di Confesercenti Liguria - I numeri ora dimostrano che quella scommessa è stata vinta e il nuovo patto cerca non solo di consolidare il risultato, ma d'introdurre novità come i bonus per i 9 mesi, un'ulteriore maggiorazione in caso di contratto aziendale o territoriale, l'allargamento della platea dei beneficiari e, in generale, più risorse»



«È stato costruito uno strumento utile ed efficace che, speriamo, possa essere esteso ad altri settori della nostra economia, a cominciare dal commercio, adeguandolo ovviamente alle specificità del caso. Un ringraziamento - conclude Benedetti - va all'assessore Gianni Berrino per aver accettato la sfida e, soprattutto, per averla nuovamente sostenuta».