Piaggio Aero, Camusso: «Grave decisione cda, chiediamo incontro a Governo»

Genova - «La decisione del consiglio di amministrazione di Piaggio Aerospace di presentare istanza al ministero per lo Sviluppo Economico per accedere alla procedura di amministrazione straordinaria, chiudendo la porta a un confronto di merito sugli effetti industriali, finanziari e societari per il salvataggio dell'azienda è un fatto gravissimo»: così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso.



«I colpevoli ritardi e l'inazione del governo - aggiunge il leader della Cgil - rischiano di non dare prospettive a un'azienda strategica per il sistema aerospaziale civile e della difesa militare».



«Ci mobiliteremo - conclude Camusso - per chiedere il rispetto degli impegni disattesi e il salvataggio di produzioni strategiche per l'italia. Chiediamo, inoltre, al presidente del Consiglio e al ministro Di Maio di convocare immediatamente un incontro per esaminare la gravissima decisione dell'azienda dopo che ci era stato assicurato, nell'incontro di martedì scorso, che nessuna determinazione sarebbe stata presa fino alla conclusione dei colloqui tra la il Governo italiano e la proprietà degli emirati».