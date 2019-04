Piaggio Aero, convocato il 24 aprile il tavolo di crisi

Vella: «Abbiamo dovuto scioperare per ottenere tutto ciò»

Genova - Il 24 aprile alle 11 è stato convocato il tavolo di crisi su Piaggio Aero Industries S.p.A. per discutere la situazione occupazionale e produttiva dell’azienda. L'annuncio è arrivato dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite una nota.



Notizia - Proprio questa mattina il Presidente della Regione Liguria Toti aveva incontrato i sindacati per fare il punto della situazione dopo la manifestazione di lunedì scorso al termine del vertice in Prefettura.



Futuro - «Abbiamo dovuto scioperare e bloccare una città già ferita per ottenere un tavolo - ha dichiarato Alessandro Vella Segretario Genarale Fim Cisl Liguria - Tavolo che dovrà trattare di merito sul il piano di rilancio industriale della Piaggio perché di metodo questo governo latita anche per l’informazione data prima alle agenzie di stampa che alle organizzazioni sindacali».