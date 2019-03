Piaggio Aerospace, arriva la richiesta di incontro al presidente del Consiglio Conte

In Prefettura a Genova il vertice tra i sindacati, istituzione locali e i prefetti del capoluogo ligure e di Savona

Genova - Richiesta di incontro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla questione Piaggio Aerospace: è emerso al termine del vertice in Prefettura a Genova al quale hanno partecipato le organizzazione sindacali, le istituzioni locali (Regione Liguria e sindaci di Genova, Villanova d’Albenga, Albenga e Finale Ligure e presidente della provincia di Savona) e i prefetti dei due capoluoghi di provincia.



Decisione - «A seguito delle dichiarazioni esposte dal generale dell’aeronautica militare e capo di stato maggiore Alberto Rosso il 12 marzo in parlamento, con dichiarazioni che mettono in discussione la valenza industriale del p1hh e del service del p180 e che sono risultate in contrasto con quanto dichiarato dal Mise il 26 febbraio scorso, abbiamo convenuto sulla necessità di richiedere un incontro alla Presidenza del Consiglio – ha spiegato in una nota la Filt Cisl - Questo non solo per definire un percorso utile che vada nella direzione di trovare una soluzione industriale, che deve passare in una fase transitoria con l’individuazione di un carico di lavoro che dia continuità produttiva salvaguardando il salario dei lavoratori, ma anche perché si rende necessario un coordinamento a livello interministeriale poiché i ministeri interessati vanno dallo Sviluppo Economico alla Difesa fino al Tesoro».



Azienda - «Le Organizzazioni Sindacali e le istituzioni locali, sono consapevoli che la Piaggio non necessita di assistenza ma, essendo un asset strategico del sistema paese, va salvaguardata nella sua integrità. La Liguria non può perdere ulteriore occupazione: occorre una svolta. Abbiamo necessità di dirimere rapidamente questa questione. Genova e il territorio di Savona rivendicano una convocazione immediata. Visto il momento delicato che vivono i lavoratori, è necessario evitare elementi che possano suscitare un clima di esasperazione», ha concluso la nota.