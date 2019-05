Piaggio Aerospace, Benveduti su ipotesi Profumo: «Ben venga, ma no allo spacchettamento»

Genova - «Ben venga Leonardo, ma no allo spacchettamento»: così l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti commenta le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo riguardanti l'interessamento della società a specifici rami di attività di Piaggio Aerospace.



Lavoro - «Come Regione – continua Benveduti - non possiamo che rinnovare la nostra preoccupazione riguardo la situazione di Piaggio. Ad oggi sembra infatti che siano cambiati gli scenari in modo drammatico, rispetto a quelle che erano state le conclusioni del tavolo al Mise del 24 aprile. 'Fare a fette l'elefante' non è la soluzione, serve un piano industriale che comprenda l'azienda in una più generale visione strategica di sviluppo. Il settore militare in Italia è un comparto che ancora oggi ha una grande rilevanza sia in termini occupazionali e tecnologici che di contributo al Pil».



Piano industriale - «Siamo molto allarmati da queste notizie, in quanto dai Ministeri competenti (Mise e Difesa) attendiamo da tempo un progetto di sistema che preservi l'unità aziendale, evitando spacchettamenti e vendite parziali, che minerebbero il futuro industriale di Piaggio. Siamo pericolosamente vicini alla soglia di non ritorno, che si abbia finalmente coraggio e competenze per un ambizioso progetto per tutto il comparto», conclude l'assessore.