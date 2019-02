Piaggio Aerospace, Fim Cisl: «Primi segnali positivi, fondamentale la continuità produttiva»

Genova - A seguito dell'incontro tenutosi questa mattina al Mise alla presenza del sottosegretario Crippa, del vice capo di gabinetto Sorial, di un rappresentante del Ministero della Difesa, Colonnello Riccio, dell'assessore regionale Benveduti, del Presidente della Provincia Olivieri, degli amministratori locali e Fim, Fiom, Uilm, Cgil, Csil e Uil, la Fim e la Cisl territoriali giudicano positive le notizie ricevute in merito a «rimodulazione della commessa da 766 milioni che sarà discussa nei prossimi giorni in Commissione Difesa con l'indirizzo di procedere alla conclusione del progetto P1HH con la certificazione finanziata con 70 milioni e un potenziale ordine iniziale di 4/6 sistemi per utilizzo duale; l'interesse ad inserire Piaggio, attraverso l'esperienza acquisita con il P1HH, nell'ambito del progetto europeo Male (drone europeo); il percorso di graduale risanamento messo in atto dal commissario attraverso la firma di importanti contratti ed il recupero di crediti; la volontà di rilanciare il P180 sul mercato».



Piaggio - «La continuità produttiva è fondamentale per non perdere knowhow, potenzialità attrattiva, mercati e clienti, nonché per rassicurare i fornitori che vantano crediti pregressi e potranno continuare a collaborare con Piaggio Aerospace (vedi Laer H). Resta alta l'attenzione sul percorso e sul rilancio complessivo dell'azienda attraverso investimenti sul P180 con azioni di marketing sul mercato civile, un impegno governativo su un possibile ammodernamento della flotta istituzionale attualmente in uso e sui motori per acquisire nuovi ordini che potrebbero generare fatturato e occupazione».