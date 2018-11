Piaggio, Benveduti: «Auspicabile un programma di strategia industriale per il comparto difesa»

Genova - «L'attenzione su Piaggio resta altissima e sono in contatto costante con il ministero allo Sviluppo economico per seguire l'evolversi della situazione. Piaggio deve essere messa in grado di avere un futuro sostenibile, che assicuri lavoro e sviluppo, possibilmente nell'ambito di un programma di strategia industriale complessiva per tutto il comparto Difesa, che includa, in particolare, tutte le importanti realtà liguri»: lo scrive sulla propria pagina Facebook l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.



«Auspichiamo che i recentissimi sviluppi siano indirizzati proprio in questa direzione e che al più presto seguano chiari interventi. Ho chiesto al competente Ministero di convocare immediatamente tutte le parti coinvolte non appena possibile».