Piazza Affari, Carige chiude con un rialzo del 15%

Genova - Chiusura con botto per Carige in Piazza Affari con il titolo che ha segnato un rialzo del 15.39%. Ieri si sono recati in Bce i vertici della Banca, il presidente Pietro Modiano e l'amministratore delegato Fabio Innocenzi, e due rappresentanti della famiglia Malacalza, primo azionista, che hanno incontrato separatamente il direttore generale incaricato Ramòn Quintana per fare il punto sulla governance.



Strategia - «È indispensabile che la Bce ponderi bene metodi, criteri e strategie di gestione di queste realtà. La Liguria non può perdere un volano di sviluppo - ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti - La Regione segue con attenzione tutta quanta la vicenda pronta a dare il suo supporto»