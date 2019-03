Ponte di Genova, buone notizie per le imprese: firmati i provvedimenti

Genova - «Il commissario delegato all'emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti ha accolto entrambe le richieste presentate dalla Camera di Commercio, su input delle associazioni di categoria, per armonizzare tempi e condizioni previste per accedere ai contributi a sostegno delle imprese danneggiate e per l'istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese»: l’annuncio è arrivato da parte della Camera di Commercio di Genova.



Termini - Per quanto riguarda per consentire alle imprese di valutare e confrontare i benefici delle due misure - che sono alternative - il termine per presentare alla Camera di Commercio le domande di contributo slitta dal 28 marzo al 16 aprile. La seconda riguarda le numerose imprese che fanno ricorso alla fatturazione differita. «I due provvedimenti del commissario Toti - ha detto il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia - accolgono le richieste della associazioni di categoria e confermano grande attenzione e sensibilità nei confronti delle imprese danneggiate, che in questo modo avranno più tempo per confrontare i benefici previsti dalla Zona franca urbana con quelli previsti dall'art. 4 del Decreto Genova, risolvendo l'enorme problema di quelle che ricorrono alla fatturazione differita e che rischiavano di non veder riconosciuto per un solo giorno l'indennizzo di un intero mese».