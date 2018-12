Ponte Morandi, 30 le aziende ospiti a Natalidea

Nel cuore della mostra il palco Family fun e i laboratori creativi

Genova - Sono 30 le aziende ospiti d'onore dell'edizione speciale di Natalidea, l'appuntamento dedicato al regalo e alle atmosfere delle feste, in programma dal 14 al 23 dicembre nel padiglione Blu del quartiere fieristico. Alla proposta della Fiera di Genova, che ha riservato spazi e allestimenti gratuiti ai commercianti e agli artigiani delle zone colpite dal crollo del ponte Morandi, hanno aderito - grazie al supporto dell'Assessorato al Commercio del Comune di Genova, di Camera di Commercio, Ascom-Confcommercio, Confesercenti e CNA - esercenti e produttori delle categorie merceologiche più svariate: dai dolciumi all'abbigliamento, dai profumi alla bigiotteria e ai gioielli, dall'arredamento ai serramenti e all'immobiliare per arrivare alla biancheria alle decorazioni natalizie e agli oggetti da regalo, ai prodotti di bellezza e alle cure estetiche.



Nel cuore della mostra, oltre agli ospiti d'onore, troveranno spazio il il palco di Family Fun coordinato da Cheidea!, con un programma di oltre 60 eventi in nove giorni, e i laboratori creativi per i più piccoli. Un centinaio gli espositori complessivamente presenti con alcune partecipazioni storiche nel settore dell'enogastronomia e la presenza di take away e street food per una sosta da buongustai.



Natalidea sarà aperta nelle giornate di venerdì dalle 15 alle 22.30, nei due fine settimana dalle 10 alle 22.30 (domenica 23 chiusura anticipata alle 20), da lunedì a giovedì dalle 15 alle 21.30. Ingresso gratuito.

