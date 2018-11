Ponte Morandi, Carispezia e Confindustria sostengono le imprese danneggiate

Genova - Matteo Zorzet, Responsabile Area Imprese e Corporate di Crédit Agricole Carispezia, e Andrea Carioti, Presidente Piccola Industria di Confindustria Genova, hanno siglato un accordo che prevede un plafond di 50 milioni di euro per finanziamenti e linee di credito riservato alle imprese associate dell’area interessata dal crollo del viadotto Morandi.



«Con questa nuova iniziativa, si conferma l’impegno a supportare la città di Genova ed, in particolare, le imprese che vi operano, con l’obiettivo di agevolare le aziende sia nelle azioni di rafforzamento della struttura finanziaria sia nello sviluppo dei programmi di investimento in questo difficile momento. La collaborazione tra Crédit Agricole Carispezia e Confindustria Genova permette di andare incontro in modo mirato alle necessità delle imprese anche attraverso condizioni agevolate e un iter preferenziale che risponda in maniera efficace e tempestiva alle esigenze di nuovi investimenti. L’iniziativa va ad aggiungersi alla serie di interventi mirati che Crédit Agricole Carispezia ha deciso di intraprendere per agevolare ed essere vicina alle famiglie e alle aziende danneggiate dal crollo del Ponte Morandi».



«A tale scopo, Crédit Agricole Carispezia dà la possibilità di attivare la sospensione totale delle rate dei mutui gratuita e volontaria per un massimo di 12 mesi specificando che durante il periodo di moratoria non è prevista la maturazione degli interessi. Sono altresì previste agevolazioni su prodotti e servizi per i clienti e non in situazione di emergenza, per un concreto ed effettivo supporto in questo difficile momento».