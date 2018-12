Ponte Morandi, i protagonisti dello Yachting donano fondi per le famiglie delle vittime

Genova - Si è svolta ieri a Genova la terza edizione di “XMaster - the Superyacht masters get-together. History, culture and food” l’evento natalizio esclusivo organizzato da Marina Genova per comandanti di yacht e superyacht con il coinvolgimento delle maggiori società internazionali di management e numerosi protagonisti della nautica mondiale che riconoscono al capoluogo ligure il ruolo di capitale dello Yachting.



«Siamo molto orgogliosi di poter mostrare ai nostri ospiti, protagonisti della grande nautica da diporto di tutto il mondo, i tesori e la cultura di Genova – ha dichiarato Giuseppe Pappalardo, Amministratore Delegato di S.S.P. Società Sviluppo Porti srl, società di gestione di Marina Genova. “Grazie a loro, la risposta dei grandi Yacht in termini di permanenza nel nostro Marina è sempre più alta con grandi effetti sull’occupazione e sull’indotto economico cittadino».



Ogni anno Xmaster riserva ai propri ospiti un programma unico ed originale per far scoprire i tesori del centro storico genovese, Patrimonio dell’Unesco, attraverso le antiche botteghe, la magnificenza dei Palazzi dei Rolli, le curiosità storiche, i luoghi d’arte e le specialità gastronomiche.



In occasione di XMaster, i protagonisti dello Yachting Internazionale hanno supportato una raccolta di fondi a favore dei figli delle vittime del Ponte Morandi. La donazione è stata consegnata al Vice Sindaco di Genova, Stefano Balleari, ieri nel corso della serata di gala, a Palazzo della Meridiana.