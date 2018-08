Ponte Morandi, l´appello della Cgil: «Il Governo sostenga l´economia genovese dopo la tragedia»

Lo ha detto il segretario della Cgil Susanna Camusso questo pomeriggio a Genova

Genova - «Siamo vicini al lutto che ha colpito Genova a seguito del crollo di ponte Morandi. Insieme alle istituzioni locali e a Confindustria dobbiamo ripensare alla qualità di questa città coniugando le grandi esigenze che ci sono, a partire dalla viabilità, con la condizione di vita delle persone coniugate ai problemi di emergenza prima e di prospettiva poi»: lo ha dichiarato il segretario della Cgil Susanna Camusso quest’oggi nel capoluogo ligure.



Futuro - «La quota di investimenti è crollata negli anni scorsi - ha proseguito - continua a essere troppo bassa e a venir messa in discussione, non si può immaginare un Paese sicuro se non c'è un continuo investimento».



Lavoro - «Bisogna porsi oggi per domani il tema che le attività produttive di Genova non possono esser perse - ha aggiunto Camusso - Esorto il Governo a mettere in campo 'strumenti d'emergenza' per sostenere l'economia della città dopo il crollo del ponte Morandi. C'è chi ha perso il lavoro, a partire dalla tante attività nella 'zona rossa', c'è un problema di ammortizzatori, di risposte che vanno date a imprese e lavoratori dal punto di vista del sostegno al reddito e della prospettiva».