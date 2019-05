Ponte, si rinforza il protocollo: firmata l´integrazione con le associazioni datoriali

Genova - Anche Ance e Ance Genova hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa “Per la qualità del

lavoro nelle attività di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10”.

L’integrazione fa seguito al testo firmato lo scorso 13 marzo dalle organizzazioni

sindacali Feneal UIL, Filca Cisl e Fillea Cgil.



Accordo - «Le parti si sono incontrate questa mattina a palazzo Tursi, per la firma con il Commissario straordinario Marco Bucci. L’accordo odierno, in aggiunta alla prima versione del Protocollo, prevede che il Commissario pubblichi periodicamente sul proprio sito web le notifiche preliminari di tutte le imprese operanti in cantiere. Inoltre, come specificato anche nel corso dell’incontro precedente la firma, il Commissario sensibilizzerà le imprese che lavorano nel cantiere sul Polcevera in relazione all'utilizzo delle competenze dei locali Enti bilaterali (Cassa edile, Scuola Edile e C.P.T.) in tema di regolarità, formazione professionale e prevenzione infortunistica, valutando altresì le ipotesi per favorire l’occupazione locale».



«E’ stato infine ricordato come sia importante in questa fase dare seguito all’articolo 12 del

Protocollo firmato con la Prefettura di Genova, che prevede la creazione di un tavolo di

monitoraggio dei flussi di manodopera, nell’ambito delle azioni rivolte a contrastare la

criminalità organizzata»