Porto di Genova, evitato il caos: niente blocco dei mezzi pesanti

Genova - Niente blocco dei tir: ci sono volute sei ore per arrivare a un accordo che ha permesso di scongiurare il fermo dei tir in servizio da e per il porto di Genova proprio sotto Natale, dall'11 al 15 dicembre.



Risposta - «Con senso di responsabilità abbiamo deciso di sospendere il fermo dell'autotrasporto fino al 18 gennaio rispettando la richiesta del presidente della Regione Liguria e riconoscendo il lavoro dell'Autorità portuale per cercare di individuare una risposta utile», fanno sapere Fita-Cna, Confartigianato Trasporti, Fai-Conftrasporto, Fiap e Trasportounito. «Abbiamo lavorato molto, auspichiamo la firma e l'attuazione dell'accordo - commenta Giuseppe Tagnochetti coordinatore ligure di Trasportounito - Riteniamo di avere fatto un passo avanti per primi a Genova su un tema che è caldo non solo qui e messo a punto un sistema che potrebbe funzionare anche negli altri porti».



Soddisfazione - Sulla vicenda si è espresso anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che su Twitter ha scritto: «Grande soddisfazione per la decisione delle associazioni dell’autotrasporto di sospendere il blocco dei tir da e per il porto di #Genova proclamato proprio sotto Natale. Ora la responsabilità prevalga in tutte le parti e si lavori per risolvere problemi seri ed antichi».