Porto di Genova, possibile stop per i mezzi pesanti

Il blocco potrebbe avvenire dall'11 al 15 dicembre

Genova - Possibile blocco dei mezzi pesanti dall’11 al 15 dicembre da e per il porto di Genova. L’accordo non è arrivato e le associazioni che rappresentano le aziende dell’autotrasporto hanno proclamato il fermo.



Protesta - Gli autotrasportatori sono in agitazione dal 22 novembre per protestare contro i tempi di attesa sempre più lunghi per le operazioni di carico e scarico in porto, che solo nel 2018 sono costati 25 milioni. Per scongiurare il blocco, particolarmente pesante dopo il crollo di ponte Morandi e in vista del Natale, il presidente del porto Signorini ha convocato un altro incontro per il 6.