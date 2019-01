Porto di Genova, previsto un nuovo piano di investimenti

Numerosi i progetti per lo sviluppo dello scalo

Genova - Il porto di Genova si rifà il look e presenta un nuovo piano di investimenti: l’appuntamento è previsto questo pomeriggio in Sala Trasparenza alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi e del presidente dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini. Secondo quanto riporta l’emittente Primocanale questo pomeriggio verrà annunciato il finanziamento del primo lotto della diga foranea per un investimento di circa 300 milioni di Euro con l’accesso ai terminal che potrà avvenire anche da ponente.



Hennebique - Tra i progetti sul tavolo, stando alle indiscrezioni riportate dalla tv ligure c’è anche la demolizione della parte interna del vecchio Hennebique: per fare ciò è necessario però l’ok da parte della Sovrintendenza ma le indiscrezioni che circolano sembrano propendere per un parere positivo. Se fosse così dell’edificio verranno mantenute soltanto la facciata e i due silos.



Interventi -Tra i progetti sul tavolo anche il Vte di Voltri: i fondi previsti, secondo quanto spiega l’emittente ligure, saranno 16 milioni di Euro e serviranno ammortizzare i rumori che provengono dallo scalo. Non è tutto perché soldi sono in arrivo per il ribaltamento a mare di Fincantieri e per lo spostamento delle due attività di stoccaggio per il porto di Genova che sono Carmagnani e Superba.