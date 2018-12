Porto Genova, alle 13 ultimo tentativo per evitare il blocco dei tir

Genova - Genova ha ancora poche ore di speranza di evitare il blocco dei camionisti, previsto da martedì prossimo per cinque giorni: alle 13, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, istituzioni, rappresentanti dei trasportatori, agenti marittimi, spedizionieri e terminalisti di siederanno attorno a un tavolo per tentare di scongiurare lo sciopero.



I trasportatori, particolarmente provati (economicamente e fisicamente) dal crollo del ponte Morandi, lamentano code infinite all’interno dei terminal portuali e chiedono un sistema di indennizzi che dovrebbero scattare dopo un’ora di attesa ai varchi.



Ieri c’era stato un altro incontro in regione, alla presenza tra gli altri del governatore Toti, ma le parti sono sembrate lontanissime.



In caso di blocco la città di Genova, con una viabilità di per sé difficile vista la nota situazione, rischia di restare paralizzata.